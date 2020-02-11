الرئيس الفلسطيني بمجلس الأمن.. "لن نركع لأحد"

وقال عباس، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الثلاثاء: "أتمنى على ترامب دعم قرارات الشرعية الدولية"، داعيا الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال الرئيس الفلسطيني، إنه جاء لمجلس الأمن لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية، مضيفا أن السلطة الفلسطينية تطالب بالسلام العادل.

وأوضح أن الرفض الواسع للصفقة الأمريكية يأتي بسبب مخالفتها للشرعية الدولية تضمنها مواقف أحادية الجانب.

Advertisements

وتابع: "أشكر كافة الدول والمنظمات والبرلمانات التي تجاوبت مهنا في الدفاع عن الإجماع الدولي"، مضيفا أنه في الضفة الغربية وغزة يخرج المئات تعبيرا عن الرفض للخطة الأمريكية.

وأشار إلى أن السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال أمرا يمكن تحقيقه، ولا نعلم من يعطي النصح لترامب بشأن ما اتخذه من إجراءات ضد الجانب الفلسطيني.

وأردف، قائلا: "التزمنا بتطبيق كافة الاتفاقات مع إسرائيل وكنا نتصرف بمسؤولية، والقدس الشرقية لنا والغربية لهم ولا مانع من التعاون بين البلدين".