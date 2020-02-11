بيروت: اقتحام مخفر الأوزاعي في الضاحية ومقتل آمره

وسيطر شعار "لا ثقة" بالحكومة على عدد من الساحات اللبنانية اليوم، وكذلك بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت منذ الصباح الباكر مواجهات بين المتظاهرين الذين رفعوا شعار "لا ثقة" للحكومة، والقوى الأمنية في نقاط متعددة في وسط بيروت، خاصة محيط البرلمان اللبناني.

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وأعلن الصليب الأحمر – وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية - نقل ٢٦ جريحا إلى المستشفيات الموجودة في وسط بيروت وإسعاف ١٧٥ مصابا في المكان حتى الساعة.

وقالت قوى سياسية وكتل نيابية إن جلسة الثقة بدأت بطريقة غير قانونية، وهو ما اعتبروه "مهزلة دستورية جديدة تسجّل للسلطة".

وحسم رئيس مجلس النواب نبيه بري الجدل حول عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت على الثقة بحكومة الرئيس حسان دياب، بإعلانه أن "جلسة الثقة افتتحت بحضور 67 نائبا والآن العدد هو 68".