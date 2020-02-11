كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: الصفقة الأمريكية الإسرائيلية تحولنا لتجمعات سكنية ممزقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الصفقة الأمريكية تحول الشعب الفلسطيني إلى تجمعات سكنية ممزقة، مؤكدا رفضه الصفقة الأمريكية الإسرائيلية.
وأوضح عباس، خلال جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة تطبيق هذه الصفقة على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه جاء لمجلس الأمن لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية، مضيفا أن السلطة الفلسطينية تطالب بالسلام العادل.
وكان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.
وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.
وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".
وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.