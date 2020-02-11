كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلسطين: الصفقة الأمريكية الإسرائيلية تحولنا لتجمعات سكنية ممزقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الصفقة الأمريكية تحول الشعب الفلسطيني إلى تجمعات سكنية ممزقة، مؤكدا رفضه الصفقة الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح عباس، خلال جلسة مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة تطبيق هذه الصفقة على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه جاء لمجلس الأمن لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية، مضيفا أن السلطة الفلسطينية تطالب بالسلام العادل.

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