كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميثاق عبدالله لـ"الخليج 365": نسعى لتشكيل تحالف مناهض للاحتلال الإيراني لدول المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميثاق عبدالله رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز، أهمية انضمام كتائب حماة الخليج لكتائب الشهيد ريسان الساري – الجناح العسكري للحركة.

وقال "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الحركة تسعى لتشكيل تحالف كونفدرالي للثورات العربية المناهضة للاحتلال الإيراني على أراضيها، مثل الأحواز والعراق وسوريا ولبنان واليمن والمناطق الأكثر خصوبة لتشكيل هذا التحالف، مشيرًا إلى أن هذه التحالفات ستوجه البوصلة نحو الهدف المنشود، تساوي قدرات العدو الإيراني في الشدة وتعاكسها في الإتجاه.

وأوضح "عبدالله" أن ذلك التحالف المزمع إنشاءه يتزامن مع انتفاضة عارمة في العراق ولبنان والأحواز ضد الاحتلال الإيراني، مطالبًا الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية - المعروفة بمواقفها المناصرة للحق العربي ودفاعها عن قضايا الأمة- أن تقف تساند مثل هذه الاستراتيجية المناهضة للاحتلال الإيراني في الأحواز وكل الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج والتحرك بأسرع ما يمكن من أجل إنقاذ شعبنا الأعزل من البطش والتنكيل الذي يتعرض اليه اليوم على يد سلطات الاحتلال الفارسي والحرس الثوري الإرهابي، كما هو الحال في العراق واليمن وغيرها.