كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تسعى إلى اتفاقية تجارية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير المالية البريطاني ساجيد جافيد، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تريد علاقة دائمة مع الاتحاد الأوروبي "لعقود قادمة" في الخدمات المالية كجزء من اتفاقية تجارة حرة جديدة.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، وما لم توافق على الوصول إلى الكتلة بحلول ديسمبر، فسيتم عزل قطاع الخدمات المالية الخاص بها عن أكبر زبون منفرد لها اعتبارًا من 2021.

وصرح جافيد في مقال نشر في جريدة سيتي أيه ام "إذا كان الاتحاد الأوروبي، مثلنا، يريد علاقة دائمة، فيجب علينا أيضًا تضمين تدابير لمعالجة الاحتياجات الطويلة الأجل للصناعة من أجل عملية تكافؤ موثوق بها".

ودعا جافيد الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل" للقطاع المالي في بريطانيا، في إشارة إلى نظام الإتحاد الوروبي للوصول إلى الأسواق المالية، بناءً على اعتراف بروكسل بأن التنظيم البريطاني قوي مثل قواعد الاتحاد الأوروبي.

ولكن ذلك لم يصل إلى حد الوصول إلى البنوك غير المقيدة، ومديري الأصول، وشركات التأمين في بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي عندما كانت بريطانيا دولة عضو، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ولا يغطي التكافؤ سوى بعض الأنشطة المالية، وتستبعد الخدمات المصرفية الأساسية، ويمكن لبروكسل من الناحية النظرية إلغاء الوصول بإشعار 30 يومًا فقط في بعض الحالات.

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ووافقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على إجراء مثل هذا التقييم بحلول نهاية يونيو، ولكن حذرت بروكسل من أن الوصول الفعلي إلى الأسواق المالية سوف يرتبط بقضايا تجارية أوسع، مثل حقوق الصيد.

وأضاف جافيد إن اكتشافات التكافؤ الآن وإيجاد إطار "للحفاظ على الثقة والتعاون" حتى يتمكنوا من البقاء في المستقبل يقدم أفضل حل لمسألة الاتفاق على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي هذا العام.

وأوضح "هذا مهم ليس فقط على المدى القصير، ولكن لوضع معايير وطرق العمل مع الاتحاد الأوروبي التي ستستمر لعقود قادمة".

وشكك المنظمون في الاتحاد الأوروبي سرًا في الكيفية التي يمكن أن تتمتع بها بريطانيا بالوصول القائم على التكافؤ على المدى الطويل، دون أن تظل متمسكة بالقواعد في الاتحاد الأوروبي.

ويتم استخدام التكافؤ من قبل دول مثل سنغافورة، والولايات المتحدة، واليابان، ولكن لم يتم تطبيقه من قبل على مركز مالي ضخم على عتبة الاتحاد الأوروبي. وعززت الكتلة شروط التكافؤ قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.