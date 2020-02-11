كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تطلق منتدى أبحاث لمكافحة فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اليوم الثلاثاء منتدى عالمي للابتكار بقيادة منظمة الصحة العالمية (WHO)؛ لتعبئة العمل الدولي استجابة لتفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفقًا لموقع "شينخوا" الصيني، استضاف المنتدى منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأبحاث العالمية للتأهب للأمراض المعدية وبتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

ويجمع المنتدى ما يقرب من 400 مشارك، سواء كانوا بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، بما في ذلك كبار العلماء من التخصصات المرتبطة بالفيروسات في جميع أنحاء العالم، وممثلين عن البلدان التي لديها حالات فيروسات كورونا مؤكدة جديدة، وحالات وكالات الصحة العامة، وخبراء الأخلاقيات ذوي الخبرة ذات الصلة، وممثلون عن الأبحاث الرئيسية والجهات المانحة.

وسيقوم ممثلون صينيون من اللجنة الوطنية للصحة والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بإطلاع المنتدى على أبحاث الصين حول الفاشية، والاستماع إلى آراء جميع الأطراف والمشاركة في المناقشات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المنتدى هو تحديد المصدر غير المجهول للفيروس، وتحديد أولويات خيارات البحث وتنسيق الجهود العالمية لتجنب ازدواج البحوث، وتسريع عملية تطوير اللقاحات والأدوية.

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من المتوقع أن يتم إصدار خارطة طريق للبحث العلمي ضد الفيروس بعد المنتدى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المنتدى سيركز على تسعة جوانب: أنماط فيروس كورونا الجديد والحيوان الذي نشأ منه الفيروس، وفحص وبائي حول انتشار الفيروس، والعلاج السريري، ومكافحة العدوى المستشفيات، وتطوير الأدوية، والمرشح. اللقاحات وأخلاقيات البحث والعلوم الاجتماعية وتدابير الصحة العامة في الاستجابة للفاشية.

وقال عدد من الخبراء، إن أحد الموضوعات الساخنة هو كيفية إنشاء آلية فعالة لتبادل البيانات والعينات، والتي واصلت منظمة الصحة العالمية المطالبة بها والمضي قدمًا بها، لأن مراقبة اللقاحات الفعالة والعقاقير العلاجية والبحث عنها وتطويرها لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الضغط.

وفي الوقت نفسه، قد تحتاج منظمة الصحة العالمية أيضًا إلى تنسيق كيف يمكن لمشارك الإجهاد المشاركة ومشاركة فوائد الأبحاث المستقبلية. حتى الآن، نجحت كل من الصين واليابان وإيطاليا في عزل سلالات الفيروس بنجاح من تفشي المرض وقالت إنها ترغب في مشاركتها.