السودان: الاتفاق مع متمردي دارفور على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية

وقدمت السودان بطلب للأمم المتحدة، للحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولي لإنشاء عملية لدعم السلام في شكل بعثة سياسية خاصة من أجل تحقيق السلام الدائم في أراضي البلاد.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة السودانية، أن ولاية البعثة المرتقبة يجب أن تشمل كامل أراضي السودان".

وذكر البيان عناصر عدة يجب إدراجها، بحسب الخرطوم، في ولاية البعثة الأممية، من بينها "دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية وتوفير الدعم للمساعي الحميدة لمفاوضات السلام، خصوصا في مدينة جوبا"، و"المساعدة في توطيد المكاسب في دارفور"، و"بسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان"، و"دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم"، و"حماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة".