كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: جهود الوقاية والمراقبة لفيروس كورونا تحقق نتائج إيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسبق أن أكد الرئيس الصيني، الاثنين، ضرورة النصر الحاسم في حرب الشعب ضد مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وزار الرئيس الصيني مرتديا قناعا طبيا، مجمعا ومستشفى ومركزا محليا، للسيطرة على كورونا والوقاية منه في بكين.

وقال شي إن الوضع في الوقت الحالي لا يزال خطيرا للغاية، معربا عن ثقته في أن الصين يمكنها تحقيق النصر التام في الحرب ضد الفيروس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وتوّجه شي إلى أنهوالي في ناحية تشاويانغ لمتابعة إجراءات الوقاية والسيطرة على المستوى الأولي، وأكد على دور المجتمع في احتواء انتشار الفيروس على نحو فعّال.