جامعة الكرة “تكشف” عن برنامج مباريات الجولة الـ16 من البطولة الاحترافية

سعد فاروق – صحافي متدرب

كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج الجولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية، و الذي ينطلق الجمعة 14 فبراير بإجراء مبارتين بين كل من الفتح الرباطي ومضيفه اتحاد طنجة على الساعة الخامسة بعد الزوال، وكذا بين مولودية وجدة وضيفه سريع وادزم، ابتداء من السابعة في التوقيت ذاته.

ويستقبل نهضة بركان الفريق السوسي حسنية أكادير، ويحل فارس دكالة الدفاع الحسني الجديدي ضيفا على الوداد، وستلعب المبارتان في نفس التوقيت على الساعة السابعة مساء.

أما مواجهات الأحد، فستعرف مقابلتين يستقبل في الأولى نادي نهضة الزمامرة النادي الحريزي يوسفية برشيد في تمام الساعة الرابعة بعد الزوال، فيما يحل في المبارة الثانية فريق المغرب التطواني ضيفا ثقيلا على فريق الجيش الملكي بداية من السابعة مساء.

فيما ستؤجل مبارتان، الأولى حينما يحل أولمبيك أسفي ضيفا على أولمبيك خريبكة إلى يوم الثلاثاء 18 فبراير على الساعة الخامسة عصرا، والثانية التي يستقبل فيهارجاء بني ملال فريق الرجاء البيضاوي إلى يوم الخميس 20 فبراير في نفس توقيت مبارة القرش المسفوي .