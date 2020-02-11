بيدوفيل ليساسفة.. القضية تدخل السرية وزوجته: رفعت قضية الطلاق

في تطورات مثيرة، في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”بيدوفيل ليساسفة”، المتهم بهتك عرض ما يقارب 20 قاصرا، في منطقة ليساسفة في الدار البيضاء؛ قررت هيأة الحكم، في محكمة الإستئناف، في الدار البيضاء، قبل لحظات، إدخال الملف للسرية.
وشهدت جلسة، اليوم، حضور زوجة المتهم، لأول مرة جلسة المحاكمة؛ إذ عبرت في تصريحاتها للوسائل الإعلام عن صدمتها من زوجها، مبرزة أنها باشرت إجراءات الطلاق منه، بسبب اتهامه بالاغتصاب من طرف ما يقارب 20 قاصر.
إضافة إلى ذلك، حضر جلسة المحاكمة، أسر عدد من الضحايا، مطالبين بأقصى العقوبات للمتهم.
يشار إلى أنه في الجلسات السابقة، اعترف المتهم بإدمانه على مشاهدة الأفلام الإباحية، وممارسة الجنس على التلميذات استغلالا لفقرهن، وسذاجتهن.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى، أكتوبر الماضي، حين تقدمت مجموعة من عائلات الضحايا بشكايات إلى السلطات الأمنية بمنطقة ليساسفة.
وصدرت مذكرة بحث في حق البيدوفيل، قبل أن يُنصب له كمين، باستدراجه عن طريق إحدى التلميذات، إذ ألقي عليه القبض قرب إحدى المدارس.
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