خطير.. لاعب ينصب على دولي سابق ولاعب حالي وطبيب منتخب عربي وآخرين في 5 ملايير سنتيم

تعرض مجموعة من اللاعبين لعملية نصب من طرف لاعب سابق للفتح الرباطي، صدرت في حقه مذكرة بحث دولية بعد استيلائه على مبالغ مالية مهمة.

وعلم “اليوم 24″، من أحد الضحايا، أن لاعب فريق العاصمة السابق استولى على مبالغ مالية مهمة واختفى عن الأنظار، الشيء الذي دفع المتضررين إلى تقديم شكاية لدى المصالح المختصة، التي أصدرت في حقه مذكرة بحث دولية.

وشدد المصدر ذاته على أن الموظف السابق في صندوق الإيداع والتدبير لاذ بالفرار واختفى عن الأنظار بعد جمع مبالغ مالية مهمة من خلال 3 مشاريع، ويتعلق الأمر بكل من مشروع الفضيلة بحي العبادي بتمارة، ومشروع العلويين، ومشروع الإذاعة الوطنية بحسان.

وأكد المتحدث ذاته أن المتهم بالنصب توصل بما قيمته 4 ملايير و300 مليون سنتيم من المنخرطين في مشروع الفضيلة، وقرابة 700 مليون سنتيم من المنخرطين في مشروع العلويين.

وأوضح المتحدث أن من بين الضحايا لاعب سابق للمنتخب الوطني، ولاعب حالي بفريق يمارس بالبطولة الإحترافية، فضلا عن طبيب منتخب خليجي، مبرزا أن الأمر يتعلق برئيس تعاونية الكوثر للإسكان.