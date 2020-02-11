دراج مغربي يوقع في كشوفات فريق إسرائيلي

وليد لباب_صحافي متدرب
وقع الدراج المغربي، ابن مدينة القنيطرة المهدي شكري، في كشوفات “ستارتاب ناسيون” الإسرائيلي للدراجات الهوائية.
و يعد شكري ابن 23ربيعا، من بين الدراجين المتفوقين، محليا وقاريا، فقد تمكن من إحراز البطولة العربية لثلاث مرات، وكأس أفريقيا مرة واحدة، ناهيك عن احتلال المرتبة26، في كأس العالم التي أقيمت بالدوحة.
وأثار القرار الذي اتخده الدراج الشاب، القيل والقال، بين من رأى أن اختياره يدخل في إطار الحرية الشخصية، و بين من استنكر الخطوة التي اتخدها.
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