محمود عباس: لن نقبل صفقة القرن وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولي رفض خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، ودعا الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقال عباس وهو يعرض خريطة كبيرة لفلسطين كما تقترحها واشنطن "نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأميركية الإسرائيلية... نحن نرفض الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية".

وقال عباس "حضرت إلى مجلس الأمن لتأكيد رفضنا لـ‘صفقة القرن‘ الأميركية (...) سنواجه تطبيقها على أرض الواقع". وأوضح أن "الرفض الواسع للصفقة الأميركية جاء بعد تشريعها الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية".

واستطرد "الصفقة الأميركية الإسرائيلية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية"، وأكد على ضرورة عدم اعتبارها "مرجعية دولية للتفاوض بشأن السلام في الشرق الأوسط"، واعتبر أنها "ترسخ نظام التمييز العنصري وتقوم على مكافأة الاحتلال بدل محاكمته على جرائمه".

وذكر عبّاس أن "300 ضابط إسرائيلي عبروا عن اعتراضهم على الخطة الأميركية ووقفوا إلى جانب الحق"، فيما شكر "المظاهرات التي خرجت في تل أبيب للتعبير عن رفض الخطة الأميركية (...) نوجه التحية لكل من قال لا للخطة الأميركية في الأراضي الفلسطينية وفي كل مكان في العالم".

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وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما زال ممكنا"، وقال عباس: "تحدثت عن قضايا الحل النهائي مع الجانب الأميركي وترامب عبر لي سابقا عن دعمه لحل الدولتين (...) ما أعرفه هو أن فحوى الخطة الأميركية لا يعبر عن حقيقة ما يعتقده الرئيس ترامب".

وأضاف عباس "نحن التزمنا باتفاق أوسلو واعترفنا ضمنه بإسرائيل وبحقها في الوجود فكيف أضعنا فرص السلام؟ نقول لمن يتهموننا بإضاعة فرص السلام لا تطلقوا شعارات غبية"، وتابع "تجاوبنا مع جهود واشنطن والمبادرات الدولية لكن لم نجد ما يعبر عن حقوقنا وفقا للشرعية الدولية".

وقال عباس "واصلت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة تدمير فرص السلام وتسريع النشاط الاستيطاني"، وأكد أن "الإدارة الأميركية دعمت الاحتلال وأصدرت قرارات لم يقبلها العالم و لا حتى أعضاء بالكونغرس الأميركي"، وتابع "وعدونا تحت مسميات مختلفة بحلول اقتصادية ومساعدات مالية ولكن دون أي حل سياسي. أقول للرئيس الأميركي: الخطة التي طرحتها لن تحقق السلام لأنها ألغت الشرعية الدولية ولن تحقق حل الدولتين".

وشدد عبّاس على أن السلام المفروض لن يعيش، وقال إنه "في أوسلو حققنا مع الإسرائيليين اتفاق سلام دون أن يتدخل أي طرف خارجي". مشددا على أنه "لن نقبل الولايات المتحدة الأميركية وسيطا لوحدها في عملية السلام".

وعرض عبّاس على مجلس الأمن عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، موضحًا "أعرض تنظيم مؤتمر للسلام عبر الرباعية الدولية"، وشددا على أن القيادة الفلسطينية تصر "على مبادرة السلام العربية وهي جزء من الشرعية الدولية".

وقال عباس "أمد يدي قبل فوات الأوان لأي شريك يقبل بالسلام في إسرائيل، الوضع قابل للانفجار في المنطقة ولن تتغير الأوضاع إلا باستعادة الأمل في السلام، أقول للشعب الإسرائيلي إن الاحتلال والاستيطان والسيطرة العسكرية على شعب آخر لن يصنع لكم السلام، ليس لدينا أي صراع مع اليهود والديانة اليهودية نحن ضد من يحتل أرضنا ويعتدي علينا".