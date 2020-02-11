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شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن: لن نقبل صفقة القرن وسنواجه تطبيقها والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
محمود عباس أبو مازن
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، رفضه لـ“صفقة القرن“ الأمريكية المزعومة، مشددا على عدم قبولها، ومواجهة تطبيقها.
وقال بكلمة له في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول ”صفقة القرن“، ”لن نقبل بها، وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع“.
وأضاف أن ”الرفض الواسع للصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية“.
وبين عباس أنها ”ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله“. معتبرا أن ”السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يزال ممكنا“.
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