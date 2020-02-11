شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الاربعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 تسير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الاربعاء الموافق 12 فبراير 2020م، رحلات جوية على النحو التالي :

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره : سقطرى - سيئون : الاقلاع : 1145 ظهرا. الوصول : 1300 ظهرا. سيئون - القاهره: الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1645 مساء. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. Advertisements رقم الرحله 506 خط الرحله عدن- جده الاقلاع :0930 صباحا . الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عــدن . الاقلاع :1300 ظهرا . (توقيت جــده) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله 608 خط الرحله : عـدن القاهره. الاقلاع :1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء.

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