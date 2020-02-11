إنتقالي عدن يناقش مع نقابة المعلمين الجنوبيين مستجدات الإضراب

الثلاثاء 11 فبراير 2020

ناقش عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للعاصمة عدن، الدكتور، عبدالناصر الوالي، اليوم الثلاثاء، قيادة نقابة المعلمين الجنوبيين، آخر مستجدات الإضراب الذي تنفذه النقابة للمطالبة بحقوق المعلمين .



واطّلع الوالي من قيادة النقابة على نتائج لقاءاتها مع رئيس الوزراء بخصوص صرف مستحقات المعلمين وتنفيذ مطالبهم.

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كما أطلعت قيادة النقابة الوالي على الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئاسة الوزراء، والجهات التي تقف عائقاً أمام تنفيذ تلك الإجراءات.

وأكد الوالي حرص قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي أن ينال المعلمون حقوقهم كاملة، مشددا في هذا الخصوص على الجهات المسؤولة سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع قيادة النقابة لاستئناف العملية التعليمية في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها قدمت قيادة نقابة المعلمين الجنوبيين، شكرها لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، على حرصها الدائم في متابعة مستجدات الأوضاع التعليمية وجهودها لتوفير بيئة هادئة للطلاب والمعلمين على حدٍ سواء.