شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: الرئيس الفلسطيني ينشر الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة Advertisements قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتّحدة إن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" "ينشر الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بأن الحل الذي يطرحه هو الوحيد".

وقال السفير الإسرائيلي داني دانون في كلمة بمجلس الأمن اليوم الثلاثاء "الرئيس عباس ينشر الأكاذيب لتضليل المجتمع الدولي وإيهامه بأن الحل الذي يطرحه هو الوحيد". وأضاف "التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما ظل الرئيس عباس في منصبه، وعندما يتنحى عباس يمكن حينها أن يمضي الفلسطينيين قدمًا تجاه عملية السلام".

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