أوكرانيا تطالب إيران بتسليم الصندوقين الأسودين ومحاكمة المتهمين بإسقاط الطائرة

الثلاثاء 11 فبراير 2020

طالب وزير الخارجية الأوكراني، واديم بريستايكو، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، في روما، إيران بتسليم الصندوقين الأسودين، والكشف عن العناصر القيادية الضالعة في إطلاق الصاروخين على طائرة الركاب الأوكرانية، ما أدى الى إسقاطها ومقتل 176 شخصاً على متنها الشهر الماضي.



وقال بريستايكو إنه من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة تفاصيل إسقاط الطائرة، لا بد من تسليم الصندوق الأسود.

وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أن "القضية ليست مجرد استخدام السلاح من قبل جندي بشكل طائش، بل نريد معرفة من هي القيادات التي أمرت بالإطلاق، لتتم محاكمتهم".

وبينما ترفض إيران تسليم الصندوق الأسود إلى أوكرانيا، قال بريستايكو إن أوكرانيا تنسق مع الدول الخمس الأخرى التي فقدت مواطنيها في حادثة الطائرة من أجل الحصول على الصندوقين الأسودين.

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وكشف بريستايكو أن تعاون طهران مع أوكرانيا منذ إسقاط الطائرة كان "متعبا جداً"، إلا أنه أكد على استمرار أوكرانيا في السعي بهذا الصدد.

يذكر أنه من بين قتلى الطائرة الأوكرانية كان هناك 146 إيرانياً و61 كندياً مزدوجي الجنسية، و11 أوكرانياً، وأيضاً يوجد ركاب أفغان وسويديون وبريطانيون.

وأعلن المسؤولون الإيرانيون في بادئ الأمر أن الطائرة الأوكرانية سقطت إثر عطل فني، لكن بعد انتشار مقطع مصور من لحظة إصابة الصاروخ بالطائرة الأوكرانية والضغوط التي قام بها رئيس وزراء كندا، أعلن قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني عن إسقاط الطائرة بصاروخ إيراني، عازياً ذلك إلى حدوث خطأ بشري.

وبسبب قيام النظام الإيراني بإنكار الحقيقة ثم المماطلة بكشف التفاصيل، خرجت احتجاجات داخل إيران ضد الحرس الثوري والمرشد الإيراني علي خامنئي.‎

وقبل أيام بث التلفزيون الأوكراني مقطعاً صوتياً لطيار إحدى الطائرات الإيرانية، والذي شاهد إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ، وقد أبلغ عن ذلك برج المراقبة.