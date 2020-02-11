شكرا لقرائتكم خبر عن لم تتعافى من «كيارا».. عاصفة جديدة تهدد بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مكتب الإرصاد الجوي في بريطانيا اليوم تحذيراً للمواطنين جراء ترقب قدوم العاصفة "دينيس" في مناطق واسعة من إنجلترا وويلز خلال عطلة نهاية الإسبوع القادمة.

وأشار المكتب إلى أن العاصفة "دينيس" ربما تجلب رياح بسرعة 90 كلم/ساعة وفيضانات في مناطق واسعة من البلاد، ولكنها لن تكون بنفس درجة خطورة العاصفة "كيارا" التي أدت إلى دمار واسع في الممتلكات ووفاة مواطن خلال عطلة نهاية الإسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة دينيس، وفقاً لبيان المكتب، حتى نهاية يوم السبت القادم على أقل تقدير.