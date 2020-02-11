شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مدنياً في غارات استهدفت إدلب والان نبدء بالتفاصيل

قتل 12 مدنياً في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد مستهدفة مدينة إدلب في شمال غرب سوريا. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن نحو نصف القتلى من الأطفال، مشيراً إلى إصابة 32 شخصاً آخرين بجروح.

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