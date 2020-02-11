اخبار العالم

مقتل 12 مدنياً في غارات استهدفت إدلب 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مدنياً في غارات استهدفت إدلب  والان نبدء بالتفاصيل

قتل 12 مدنياً في غارات جوية شنتها الطائرات الحربية التابعة لنظام الأسد مستهدفة مدينة إدلب في شمال غرب سوريا. وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن نحو نصف القتلى من الأطفال، مشيراً إلى إصابة 32 شخصاً آخرين بجروح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 مدنياً في غارات استهدفت إدلب  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا