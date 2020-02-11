شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 43 مستوطنًا، و80 طالبًا يهوديًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" .

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