الانواء الجوية: كمية الثلوج لم تشهدها بغداد منذ ٨٠ عاماً

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، ان العراق شهد تساقط كمية من الثلوج لم يشهده منذ اكثر من ٨٠ عاماً.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "موجة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج سيكون مستمراً حتى مساء يوم غدٍ الاربعاء".
وأضافت أن "كمية الثلوج التي سقطت، لم يشهده العراق منذ اكثر من ٨٠ عاماً"، مبينة ان "يوم الخميس سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة".
وأضافت أن "كمية الثلوج التي سقطت، لم يشهده العراق منذ اكثر من ٨٠ عاماً"، مبينة ان "يوم الخميس سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة".
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