مصرع مدني باحتراق دار غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمصرع مدني باحتراق دار في منطقة حي الجامعة غربي العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلاع، اليوم، داخل دار في حي الجامعة غربي العاصمة بغداد".
وأضاف ان "الحريق أسفر عن وفاة مدني"، مبيناً أنه "تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني".
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