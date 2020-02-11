قامت الجهات المختصة في السعودية، بضبط فتاة مارست "التفحيط" بالسيارة على كورنيش القطيف.
وظهر في مقطع فيديو، الفتاة وهي تقوم بممارسة "التفحيط" على كورنيش القطيف وسط تواجد الأهالي والأطفال دون اهتمام بسلامتهم.
واستنكر عدد من المغردين ما قامت به الفتاة، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لتوقيف السائقة.
واستنكر عدد من المغردين ما قامت به الفتاة، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لتوقيف السائقة.
ووفقا لمرسوم ملكي، يعد "التفحيط" مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بسحب السيارة ودفع غرامة تتراوح ما بين 20 إلى 60 ألف ريال سعودي، وتصل للحبس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... سعودية تكسر القيود وتمارس 'التفحيط'! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.