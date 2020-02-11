بالفيديو... سعودية تكسر القيود وتمارس 'التفحيط'!

وظهر في مقطع فيديو، الفتاة وهي تقوم بممارسة "التفحيط" على كورنيش القطيف وسط تواجد الأهالي والأطفال دون اهتمام بسلامتهم.

واستنكر عدد من المغردين ما قامت به الفتاة، مطالبين بتدخل الجهات المختصة لتوقيف السائقة.



ووفقا لمرسوم ملكي، يعد "التفحيط" مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بسحب السيارة ودفع غرامة تتراوح ما بين 20 إلى 60 ألف ريال سعودي، وتصل للحبس.