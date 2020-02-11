الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي غداً للمدارس الابتدائية فقط

اعلنت محافظة الديوانية، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي غداً للمدارس الابتدائية فقط بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بطلب من نقابة المعلمين ومديرية التربية، محافظة الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس الابتدائية فقط ليوم غد الاربعاء بسبب انخفاض درجات الحرارة".

وتشهد بغداد والمحافظات منذ يوم امس واليوم، موجة برد وتساقط ثلوج في مناطق عدة.