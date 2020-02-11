دهست سيدة سعودية، رضيعتها وزوجها، خلال محاولتها تعلم قيادة السيارة، يوم السبت، حيث فقدت السيطرة على السيارة.
وأضافت الصحيفة السعودية: "وقع الحادث، خلال وجود الأسرة، في منطقة شاطئ بيش للنزهة، مشيرة إلى أن الإصابات، جرت بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة".
وتابعت: "تم نقل الحالتان إلى المستشفى، فيما أصيبت السيدة بانهيار جراء الحادث".
ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث باسم الهلال الأحمر، في جازان: "تلقت غرفة العمليات بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف".
وتابع: "عند وصول فرقة الإسعاف، وجدت شخصا لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام".
وتابع: "بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية".
كانت هذه تفاصيل خبر في السعودية.. أُم تنهي حياة رضيعتها دهساً وتصيب زوجها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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