بالصور.. حريق كبير في ايسر الموصل

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في الساحل الأيسر لمدينة الموصل. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل مخزن للأجهزة الكهربائية وقناني الغاز لأجهزة التبريد بالاضافة الى خزين من مادة زيت الغاز الخاص بالمولدة الكهربائية الكهربائية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل". وكان مصدر امني افاد، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق ضخم داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في ايسر الموصل.

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