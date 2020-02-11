في زمن قياسي.. الإمارات تشيد مدينة محمد بن زايد بالفجيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنجزت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الإمارات مشروع الأعمال الإنشائية لـ"مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية" في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها نحو 1.9مليار درهم.

إنجاز مدينة محمد بن زايد السكنية بالفجيرة بتكلفة 1.9 مليار درهم

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ويأتي إنشاء هذه المدينة تجسيدا لرؤى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة؛ لتلبية احتياجات الإماراتيين وتحقيق الاستقرار الأسري لهم .

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن المواطن يمثل الثروة الحقيقية لدولة الإمارات ومحور سياساتها ومستقبلها، وسنواصل بإذن الله تنفيذ المشاريع التي تضمن للأسر الإماراتية جودة الحياة والعيش الكريم.

وقال إن مؤسسات الدولة تعمل من خلال استراتيجية متكاملة على تطوير البنية التحتية وقطاع الإسكان تحديدا، مضيفا أن "مدينة محمد بن زايد" في إمارة الفجيرة تعدّ شاهدًا جديدًا على قدرة الإنجاز والتشييد والتميُّز في التخطيط والتنفيذ.