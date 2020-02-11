مصادر :كينيا والصومال تعززان قواتهما على حدود البلدين

كشفت مصادر خاصة لـ"العين الاخبارية" أن الحد الفاصل بين الصومال وكينيا يشهد توترا خلال الساعات الماضية.

وأكدت المصادر، أن القوات الكينية نشرت مركبات عسكرية مدرعة في جميع أنحاء بلدة مانديرا، كرد فعل على الجانب الصومالي الذي حشد قواته في محافظة جيدو الحدودية.

قلق وسط المدنيين

ووفقا لتقارير صحفية، عبر سكان المنطقة الحدودية من كلا الجانبين عن قلقهم من حجم الحشود العسكري في مدينة مانديرا عقب أنباء عن وجود تحركات عسكرية من قبل القوات الصومالية.

وتوترت العلاقات بين الجانبين، إثر ورود معلومات بوصول وزير الأمن في ولاية جوبا لاند عبدالرشيد جنان إلى كينيا بعد عملية هروبه من سجن حكومي تابع لجهاز الأمن والمخابرات الصومالي الأسبوع الماضي .

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وطالب نواب برلمانيين كينين من أصول صومالية بخروج "جنان" من مدينة مانديرا.

ومن جانبه نفى عبد الرشيد جنان تواجده في مدينة منديرا الكينية، وأشار إلى انه متواجد في مدينة "بلدحاوه" بإقليم غدو الصومالي.

استعادة مناطق من إقليم غدو

وفي مقابلة هاتفية مع إذاعة صوت أمريكا، الثلاثاء، قال عبد الرشيد جنان إنه متواجد داخل الصومال ولا يريد أن يكون سببا في توتر العلاقات مع كينيا.

وأضاف أنه ونائب رئيس جوبالاند محمود سيد آدم وقيادات عسكرية من ولايته في مكان واحد ، وهدفهم هو استعادة مناطق من إقليم غدو استولت عليها الحكومة الفيدرالية.

وقال مراقبون أن الوضع الأمني سيظل متوترا طالما استمرت مقديشو في إرسال القوات الى في محافظة جيدو في ولاية جوبا لاند لازاحة إدارة ولاية جوبالاند وحاكم الاقليم أحمد مدوبي الذي يحظي بدعم من كينيا.

وبحسب تقارير فان كينيا تحرص على بقاء مدوبي لحفظ الأمن ومنع تسلل الإرهابيين من حركة الشباب، الأمر الذي تعارضه حكومة فرماجوا.