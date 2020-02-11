"الرجل العادي" يتصدر انتخابات نيودلهي.. ومودي يعلق

حقق حزب "الرجل العادي" في الهند، الثلاثاء، تقدما ساحقا في الانتخابات المحلية بالعاصمة نيودلهي متغلبا على حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وبحسب نتائج الفرز الجزئي للانتخابات حصل حزب "الرجل العادي" (آم آدمي) على غالبية ساحقة ما يعني أنه سيرأس السلطة المحلية في العاصمة لـ5 سنوات إضافية.

وتصدر "الرجل العادي" نتائج فرز 62 دائرة انتخابية من أصل 70، بحسب نتائج صادرة عند الساعة 19,30 (14,00 ت.ج)، واردة على موقع اللجنة الانتخابية الهندية.

ورحب الوزير الأول في دلهي ومؤسس حزب "الرجل العادي" أفريند كيجريوال بهذه النتائج، قائلاً إن "هذا الفوز يخلق شكلاً جديداً من السياسة، سياسة العمل".

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وأضاف الناشط المتمرس في مكافحة الفساد والبالغ من العمر 51 عاماً أمام حشد من مؤيديه "هذا النوع من السياسات هو ما سينقل البلد إلى القرن الواحد والعشرين".

من جانبه، غرد ناريندرا مودي على تويتر عقب صدور النتائج "أتمنى (لحزب الرجل العادي) الأفضل لكي يحققوا آمال شعب دلهي".

وشكل كيجريوال مفاجأة كبرى بفوزه أواخر عام 2013 برئاسة سلطة العاصمة، لكنه استقال بعد 48 يوماً فقط احتجاجاً على عرقلة إصدار قانون لمكافحة الفساد.

ويحظى كيجريوال بدعم كبير من الطبقات الشعبية التي تراه واحداً منها، بسبب مسيرته السياسية وبرنامجه المرتكز على تحسين نوعية الحياة اليومية.

وحقق حزب "الرجل العادي" فوزا ساحقا في الانتخابات الماضية التي أجريت عام 2015، حيث حصل على 67 مقعدا.

وتأتي الانتخابات في وقت يسجل فيه النمو الاقتصادي الهندي أبطأ وتيرة منذ ست سنوات ووسط معارضة قوية على قانون للجنسية.