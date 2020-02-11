مقتل 17 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بالعريش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 17 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء اختباء تلك العناصر بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان، إن "معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات التابعة لقسم ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأضافت أنه "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 11 إرهابيا وعثر بحوزتهم على (6 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 3 عبوة متفجرة) بينما تمكن بعضم من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص التابعة لقسم أول العريش".

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ولفت إلى أنه "تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، مما أسفر عن مقتل 6 آخرين، وعثر بحوزتهم على 4 بندقية آلية – و2 حزام ناسف".

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية المصرية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التي تستهدف الجيش والشرطة للنيل من مقدرات البلاد.