مقتل ضابط وجندي في هجوم على نقطة أمنية جنوبي بيروت

قتل ضابط وجندي، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام مسلح نقطة أمنية بمنطقة الأوزاعي جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وقالت وسائل الإعلام اللبنانية، إن أحد الأشخاص قام باقتحام مخفر الأوزاعي وأطلق النار على "آمر الفصيلة" وبعض العسكريين، لاطلاق بعض الموقوفين.



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدأ البرلمان اللبناني، التصويت على منح الثقة لحكومة حسان دياب، تحت حصار المتظاهرين المنتشرين وسط بيروت لمنع وصول النواب إلى مقر المجلس.

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ويتطلب حضور ما لا يقل 65 نائباً من أصل 128 لضمان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وتوافدت أعداد كبيرة من المحتجين اللبنانيين، منذ مساء الإثنين، قادمين من الشمال والبقاع لقضاء ليلتهم في الخيام تحسباً لقيام القوى الأمنية بمنعهم من الوصول صباحا.

ودعا الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الثلاثاء، المحتجين إلى وقف أعمال الشغب، بعد محاولات لاقتحام الحواجز حول البرلمان لمنع النواب من الوصول للمقر وبالتالي منع عقد الجلسة.

وطالبت قوى الأمن الداخلي "المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الأسمنتي حفاظا على سلامتهم".