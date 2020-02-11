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الرئيس الصيني يقول إن بلاده تحرز نتائج إيجابية في التصدي لكورونا

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الرئيس الصيني شي جين بينغ

نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله يوم الثلاثاء إن الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه‭‭‭ ‬‬‬تحقق نتائج إيجابية وإن الدولة ستنتصر في المعركة ضد الفيروس.

ونسب التقرير إلى شي القول إن الصين ستصبح أكثر ازدهارا بعد الانتصار في المعركة ضد الفيروس.

 

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