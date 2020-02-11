انت الان تتابع الرئيس الصيني يقول إن بلاده تحرز نتائج إيجابية في التصدي لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الصيني شي جين بينغ

نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله يوم الثلاثاء إن الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه‭‭‭ ‬‬‬تحقق نتائج إيجابية وإن الدولة ستنتصر في المعركة ضد الفيروس.

ونسب التقرير إلى شي القول إن الصين ستصبح أكثر ازدهارا بعد الانتصار في المعركة ضد الفيروس.