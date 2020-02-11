شكوي قضائية ضد حركة النهضة التونسية بسبب قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

تقدم الحزب ”الدستوري الحر“، الثلاثاء، بشكوى قضائية لدى المحكمة الإدارية التونسية، بحق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي؛ بسبب ما تم اعتباره ”تجاوزا للسلطة“ والقيام بمناورة لتمرير مشروع اتفاقية مع دولة قطر بشأن الخدمات الجوية.



وقالت رئيسة الحزب عبير موسى إن حزبها قدم قضية ضد قرار إعادة عرض مشروع اتفاقية مع قطر على الجلسة العامة، بعد أن قام رئيس البرلمان بمناورة في الجلسة السابقة ورفع الجلسة قبل التصويت على الاتفاقية.

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وعبّرت في كلمة لها بالبرلمان التونسي عن ”استنكار كتلتها لما وصفته بالمناورة الحاصلة في الجلسة العامة الماضية المتمثلة في عدم المرور للتصويت على الاتفاقية مع قطر“، مشيرة إلى أن ”كتلة النهضة طلبت رفع الجلسة للتشاور ثم رفعت الجلسة العامة بتبرير عدم توفر النصاب وخوفا من سقوط الاتفاقية“.

وشددت موسى على أن ”ما حصل يتعارض مع النظام الداخلي للبرلمان، وأنه تم رفع الجلسة دون اتخاذ قرار بأغلبية الحاضرين“، منوهة إلى أن ”ما حصل دفع كتلة الدستوري الحر لتقديم قضية لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس البرلمان“.

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة التي انعقدت الثلاثاء في البرلمان شهدت جدلا حادا؛ بسبب تضمن جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس وقطر بشأن الخدمات الجوية .

واستنكر عدد من النواب طرح هذا المشروع للنقاش بعد أن تم رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشته والمصادقة عليه مؤخرا؛ بسبب عدم توفر النصاب القانوني لتمريره.