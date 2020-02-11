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الصدر يدعو القوات الأمنية للتعامل بحزم مع المخربين بمن فيهم المنتمون لتياره

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

الصدر يدعو القوات الأمنية للتعامل بحزم مع المخربين بمن فيهم المنتمون لتياره

الخليج 365

دعا الزعيم الشيعي العراقي "مقتدى الصدر"، إلى حل تنظيم أتباعه في الاحتجاجات والمعروف بـ"القبعات الزرق" واندماجها مع باقي الثوار داعياً القوات الأمنية للتعامل بحزم مع المخربين بمن فيهم المنتمون لتياره.

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وقال الصدر في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي "إنّه مع عودة الثورة إلى مسارها السلمي نسبياً "فإني أعلن حلّ القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيّار بعنوانه في المظاهرات إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم بدون التصريح بانتمائهم".

وشدد الصدر على ضرورة "عدم التعدي على القوات الأمنية ومنها شرطة المرور مطلقا، وتقديم المعتدين سابقا أو لاحقا للقوات الأمنية فورا".

أضاف "أنا أؤيد مطلقاً وأدعو القوات الأمنية لفرض الأمن من جهة وإبعاد المخربين، ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلماً وزوراً".

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