ترند |الداخلية تثأر لشهداء شمال سيناء.. ووفاة النائب العام الأسبق..ومعلومات لا تعرفها عن فيروس يارا الغامض الجديد.. والدولار ينهار أمام الجنيه لليوم الثالث

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد 48 ساعة.. الداخلية تثأر لشهداء شمال سيناء.. واشتباكات عنيفة للأمن مع إرهابيين بالعريش، وبعد رحيله.. 5 معلومات لا تعرفها عن رجاء العربي النائب العام الأسبق، وبعد كورونا.. ظهور فيروس غامض يدعى ’’يارا‘‘.. وأبرز المعلومات عن الاكتشاف الجديد، ولليوم الثالث على التوالي.. الدولار ينهار أمام الجنيه ويسجل أدنى مستوى منذ 2016.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد 48 ساعة.. الداخلية تثأر لشهداء شمال سيناء.. واشتباكات عنيفة للأمن مع إرهابيين بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 17 إرهابيا في مداهمات أمنية بالعريش.

وقالت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إنه استمرار لجهودها المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات الوطن، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات/ ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكراً لهم ومرتكزاً للإنطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وتم استهداف منطقة اختباء الإرهابيين وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع 11 إرهابيا، وعثر بحوزتهم على (6 بندقية آلية –2 بندقية خرطوش – 3 عبوة متفجرة) بينما تمكن البعض الآخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/أول العريش، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع ( 6 ) آخرين، وعثر بحوزتهم على ( 4 بندقية آلية – 2 حزام ناسف )، وتم تقنين الإجراءات وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

ويأتي ذلك بعد يومين من إعلان المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، عن إحباط هجوم إرهابي على ارتكاز أمني بشمال سيناء، أسفر مقتل 10 إرهابيين، واستشهاد 7 من الجيش.

وقال الرفاعي، في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك، إنه في تمام الساعة 5 مساء اليوم الأحد، تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ضابتين و( 5 ) درجات أخرى.

وأضاف البيان أنه جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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بعد رحيله.. 5 معلومات لا تعرفها عن رجاء العربي النائب العام الأسبق

توفى المستشار رجاء العربي النائب العام الأسبق، الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد الرحمن الرحيم.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الراحل:

1- شغل منصب النائب العام خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999 وظل في منصبه لمدة 8 سنوات.

2- تسلم مهام عمله كنائب عام، خلفا للمستشار بدر المنياوي.

3- شهدت فترة تواجده بمنصبه العديد من القضايا الهامة والمثيرة للجدل والتي كان أبرزها إحالة قضية نواب القروض، وقضية لوسي أرتين الشهيرة.

4- في 4 فبراير 1993 انضم إلى عضوية المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

5- ترك منصب النائب العام في عام 1999، بعد بلوغه السن القانونية للمعاش، وجاء بعده المستشار ماهر عبد الواحد.

ما هو منصب النائب العام

النائب العام المصري هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء، ويتكون وهذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، ومحل وظيفته هو دار القضاء العالي، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها.

وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم. ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.

تاريخ المنصب

يعود تاريخ المنصب في مصر إلى 29 نوفمبر 1881، حين تم تعيين أول نائب عام وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم.

وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموم الأجانب والمصريين، ليأتي عبد الخالق ثروت باشا، ويشغل المنصب في نوفمبر 1908، وينتهي من وقتها تولي أي أجنبي لهذا المنصب. وفي أبريل 1895 صدر قرار من مجلس الوزراء يحمل عنوان "أعمال للنيابة العامة وعلاقتها بجهات الإدارة" جاء في بدايته: إن النائب العام وأعضاء النيابة تابعون لوزير العدل وملزمون باتباع التعليمات التي تصدر لهم من الوزارة. وفي يناير 1927 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء القرار السابق لتصبح علاقة النائب العام حرة طليقة بعيدة عن قيود تربطها بوزارة العدل.

وفي فبراير 1929 صدر قرار استردت بموجبه السلطة التنفيذية بعض سلطاتها على النائب العام، بأن حظرت على النيابة أن تقوم بأي تحقيق إلا بموافقة وزارة العدل، إلا أنه تمت العودة إلى قرار يناير 1927 لتصبح علاقة النائب العام بوزارة العدل لا تحكمها إلا نصوص القوانين والعرف.

وطبقا لقانون السلطة القضائية الصادر في سنة 1972 حددت اختصاصات النائب العام بأنه المختص بالدعوى العامة والقائم على شئونها في ذلك أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى سلطات استثنائية ميزه بها القانون مثل حقه بالاشتراك مع المحامي العام أو رئيس النيابة في رفع الدعوى الجنائية ضد أي موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وذلك بنفسه أو بأن يكلف أحد أعوانه.

ومن حق النائب العام إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة والخاص بأنه لا يحق أن تقام إحدى الدعاوى القضائية ويكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار النيابة، وحتى إذا لم توجد أدلة جديدة ويكون هذا لمجرد وجود خلاف في وجهة النظر بين النائب العام وعضو النيابة الذي أصدر الأمر، وهذا في حال لم يكن قد صدر قرار في المحكمة برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر. وفي عام 1984 تم تحصين النائب العام ضد العزل، وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.

شاغلو المنصب

المستشار / حماده الصاوي (سبتمبر 2019-حتي الآن).

المستشار / نبيل صادق (سبتمبر 2015 - سبتمبر 2019).

المستشار / هشام بركات (يوليو 2013 - يونيو 2015).

المستشار / طلعت إبراهيم عبد الله (نوفمبر 2012 - يوليو 2013).

المستشار / عبد المجيد محمود (يوليو 2006 - نوفمبر 2012).

المستشار / ماهر عبد الواحد (يوليو 1999 - 2006).

المستشار / رجاء العربي ( 1991- يوليو 1999).

المستشار / بدر المنياوي (1988 - 1991).

المستشار / محمد عبد العزيز الجندي.

المستشار / على نور الدين.

المستشار / محمد عبد السلام (أغسطس 1963 - 1969).

المستشار / عبد الرحيم غنيم.

المستشار / عبد الرحمن الضوير.

المستشار / محمود عزمي.

المستشار / على نور الدين.

مسيو / فان دن بوش (بلجيكي).

عبد الخالق ثروت باشا (نوفمبر 1908 - أبريل 1914).

كوربت بك (إنجليزي) ( - نوفمبر 1908).

إسماعيل صبري باشا (أبريل 1895 - ).

مسيو / لوجول (فرنسي) ( - أبريل 1895).

إيموند وست.

سير / بنسون ماكسويل (مارس 1883 - ).

إسماعيل يسري باشا (نوفمبر 1881 - مارس 1883).

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بعد كورونا.. ظهور فيروس غامض يدعى ’’يارا‘‘.. وأبرز المعلومات عن الاكتشاف الجديد

بعد حالة الذعر التي اجتاحت العالم بسبب فيروس كورونا القاتل، والذي تفشى في الصين، وانتقل لعدد من الدول، اكتشف علماء في البرازيل فيروس غامض جديد يدعى "يارا".

ونقلت شبكة "سكاي نيوز"، عن موقع "ساينس أليرت"، أن العلماء اكتشفوا فيروسا، وصفوه بـ"الغامض"، في البرازيل، بعدما وجدوا أن جيناته غير معروفة نهائيا ولم يتم توثيقها من قبل في الأبحاث الفيروسية.

وبحسب الموقع، فإن الفيروس أطلق عليه اسم "يارا"، نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية، من بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وتابع "قد لا يمثل الفيروس أي خطر، لكنه يبقى إلى حدود الساعة غامضا، تماما مثل حورية الماء في الأسطورة".

ويقول العلماء، في ورقة بحثية، إن "يارا" يشكل "سلالة جديدة من فيروس الأميبا ذي الأصل المحير".

وسبق للعالمين، اللذين اكتشفا "يارا"، أحدهما أخصائي في علم الفيروسات بجامعة "إيكس مارسيليا" في فرنسا والآخر من جامعة ميناس غيرايس بالبرازيل، أن توصلا إلى فيروس مشابه يدعى "توبان" وينتشر في المياه.

وقالا إن فيروس يارا فريد من نوعه لاعتبار واحد، وهو أن جيناته غير معروفة نهائيا.

ووجد فريق الباحثين أن أكثر من 90 في المئة من جينات يارا لم يسبق توثيقها من قبل، حسب "ساينس أليرت".

وأوضح أن الأبحاث ما تزال جارية بشأن هذا الفيروس المستجد، لمعرفة مصدره ومخاطره، حيث لم تتضح بعد آثاره على صحة الإنسان حتى الآن.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفيروس الجديد

- سمي الفيروس على اسم "Yara" أو "Iara"، حورية الماء في الأساطير البرازيلية في بحيرة "بامبولها" الاصطناعية الموجودة في مدينة "بيلو هوريزونتي" البرازيلية، بحسب موقع "science alert" العلمي.

- اثنان من كبار أعضاء الفريق الذي اكتشف يارا، هما أخصائيا علم الفيروسات بيرنارد لا سكولا من جامعة "إيكس مارسيليا" في فرنسا، وجوناساس أبراهاو من جامعة "ميناس جيرايس" الفيدرالية في البرازيل، كانا اكتشفا فيروسا مشابه يدعى "توبان" وينتشر في المياه، منذ عامين.

- يعتبر "يارا" فيروسا عملاقا، يتكون من جزيئات صغيرة بحجم 80 نانومتر، لكن ما يلفت الانتباه هو أنه فريد من نوعه على ما يبدو من "جينومه".

- يمكن أن يكون "يارا" أول حالة معزولة لمجموعة غير معروفة من فيروس الأميبا، أو ربما نوعًا بعيدًا من الفيروسات العملاقة التي ربما تطورت بطريقة ما إلى شكل مخفض.

- ربما لا يمثل الفيروس أي خطر، لكنه يبقى إلى حدود الساعة غامضا، تماما مثل حورية الماء في الأسطورة القديمة.

- أكثر من 90% من جينات يارا لم يسبق توثيقها من قبل.

- الأبحاث ما تزال جارية بشأن هذا الفيروس المستجد، لمعرفة مصدره ومخاطره.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر في مدينة ووهان الصينية، وانتقل إلى عدد كبير من دول العالم.

وأعلنت بكين، الثلاثاء أنّ فيروس كورونا المستجدّ حصد حتى اليوم أرواح 1016 شخصاً في الصين القارية، بينما تخطّى عدد المصابين بالوباء في البلاد 42600 شخص، بعدما سجّلت حوالى 2500 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفاً و638 شخصاً في الصين القاريّة (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.

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لليوم الثالث على التوالي.. الدولار ينهار أمام الجنيه ويسجل أدنى مستوى منذ 2016

واصل الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، في تعاملات، الثلاثاء 11 فبراير، لليوم الثالث على التوالي، مسجلا أدنى مستوى له منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وسجلت العملة الأمريكية، الثلاثاء، في البنك المركزي أقل سعر للشراء بـ15,65 جنيها، وأقل سعر للبيع في التجاري الدولي CIB بـ 15٫76 جنيها.

وفيما يلي أسعار العملة الأمريكية في البنوك الحكومية والخاصة، وفقا لآخر تحديثات موقع الدولار لايف:

البنك المركزي المصري

١٥٫٦٥٨٨ جم شراء

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١٥٫٧٨٤٦ جم بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

١٥٫٧ جم شراء

١٥٫٨ جم بيع

مصرف أبو ظبي الاسلامي

١٥٫٧ جم شراء

١٥٫٨ جم بيع

البنك المصري الخليجي

١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

البنك الأهلى اليونانى بمصر

١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

البنك الأهلي المصري

١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

بنك مصر

١٥٫٦٨ جم شراء

١٥٫٧٨ جم بيع

بنك عودة

١٥٫٦٧ جم شراء

١٥٫٧٧ جم بيع

بنك مصر إيران للتنمية

١٥٫٦٧ جم شراء

١٥٫٧٧ جم بيع

كريدي أجريكول

١٥٫٦٧ جم شراء

١٥٫٧٧ جم بيع

المصرف المتحد

١٥٫٦٦ جم شراء

١٥٫٧٦ جم بيع

البنك التجارى الدولي CIB

١٥٫٦٦ جم شراء

١٥٫٧٦ جم بيع

البنك العربي الافريقي الدولي

١٥٫٦٦ جم شراء

١٥٫٧٦ جم بيع

توقعات بوصول الدولار لـ14 جنيها

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، استمرار تراجع الدولار، على أن يسجل خلال العام الجاري، ما بين ١٤ و١٥ جنيهًا.

وكشف عبدالعال في تصريحات لصحيغة "الدستور" سبب تراجع العملة الخضراء، قائلا: "العام الماضى ٢٠١٩ شهد تحسنًا فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى ٥.٦٪، وتراجع عجز الموازنة إلى ٨.٢٪، من الناتج المحلى، وانخفض مستوى الدين المحلى إلى ٩٠٪، وارتفع رصيد الاحتياطى الأجنبى ليتخطى حاجز الـ٤٥ مليار دولار بسبب زيادة التدفقات النقدية، وهى كلها أسباب تؤدى إلى تراجع سعر الدولار".

وفي سياق متصل، قال الخبير المصرفى، أحمد شوقي، إن الدولار شهد خلال الآونة الأخيرة أكبر تراجع له منذ تحرير سعر الصرف فى ٢٠١٦، فى ظل توقعات بأن يكسر حاجز الـ١٥ جنيهًا بنهاية ٢٠٢٠.

وأشار الخبير إلى أن التدفقات النقدية الواردة من الدولار «الصادرات البترولية والغاز الطبيعى وغيرها» بلغت ٢٨٫٤٩ مليار دولار أمريكى للعام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، مقارنة بـ٢٥٫٨٢ مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها ٢٫٦٧ مليار دولار، بنسبة ١٠٪، وقد بلغت حصيلة الصادرات من الدولار ٢١٫٧٢ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠١٦٢٠١٧، ويعد ذلك أحد أهم أسباب تراجع العملة الأمريكية.

أسباب تراجع الدولار

يأتي تراجع الدولار بسبب زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.

وكشف مصدر مسؤول في البنك المركزي سبب تراجع سعر الدولار المفاجئ أمام الجنيه، قائلا في تصريحات لـ"مصراوي" إن تراجع سعر الدولار ؛ نتيجة زيادة التدفقات الدولارية من الصناديق الدولية على مصر والتي بلغت اليوم أكثر من 490 مليون دولار.

وبحسب المصدر فإنه "نتيجة للتطورات الإيجابية للاتفاق التجاري بين أمريكا والصين، بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بالدخول بغزارة في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصري منها اليوم أكثر من 490 مليون دولار".

وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي، الاتفاق على بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية في مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا في الاتفاق بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، والحد من النقل القسري للتكنولوجيا وفتح سوق الخدمات المالية لديها أمام الشركات الأمريكية وتجنب التلاعب في عملتها.

كما كشفت مصادر مصرفية مسؤولة عن أن الصناديق الدولية استثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن تلك الأرقام جاءت نتيجة للتطورات الإيجابية في الاتفاق بين الصين والولايات المتحدة، حيث بدأت تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية، وكان نصيب السوق المصرية اليوم أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.

تحسن الأوضاع النقدية

وأضافت المصادر، أن تلك الأرقام تأتي معبرة عن تحسن الأوضاع النقدية والمالية في السوق المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكان تحرير سعر الصرف أحد أبرز محاوره، في إطار رؤية قوية للقيادة السياسية وتفهم ومساندة شعبية.

ويأتي ذلك في إطار تحسن موارد النقد الأجنبي بعد الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف الذي أصبح من خلاله تداول العملة الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وقال أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة ومن بينها الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية وسوق الأسهم.

ولفت إلى أن ما قام به البنك المركزي المصري من نجاح كبير في تحقيق الاتزان والاستقرار النقدي داخل السوق المحلية والقضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر الصرف، أسهم في تأهب السوق المحلية لجذب استثمارات الأجانب، لافتا إلى أن حركة سعر الصرف حاليا تترجم تحسن موارد النقد الأجنبي بعد التعويم.

وكان الدولار قد تراجع بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية، الفترة الأخيرة، وصل لأكثر من جنيهين، عقب تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر لوكالة "بلومبيرغ" أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعاً استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وكشف تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر صرف الدولار سجل مؤخرا أكبر هبوط يومي في عامين أمام الجنيه المصري.

كشف مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية أن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

فيما قال محللون اقتصاديون ومصرفيون لـ"أ ش أ" إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرين إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018.

وفي سياق متصل، أرجع خبراء لـ"الأهرام" سبب تراجع الدولار خلال الأيام الماضية بالسوق المصرية، إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

كما أكد خبراء في تصريحات لموقع "مصراوي" أن سبب الانخفاض يرجع للطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث باعت مصر بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير، ودخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وأضافوا أن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من الشهر الماضي ودخول هذه الأموال وخروجها عبر سوق الصرف بين البنوك سمح بزيادة التدفقات الأجنبية وهو ما ساهم في وفرة الدولار، وتزامن ذلك مع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بقوة بداية من شهر يناير الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن أسباب الانخفاض يرجع إلي قيام المستثمرين في الأسواق الناشئة بدول تركيا والأرجنتين بسحب استثماراتهم من أسواق المال بتلك البلدان في النصف الثاني من العام الماضي لزيادة الأرباح أو لخفض معدلات الخسائر، ومع بداية العام الميلادي الجديد بحث المستثمرون عن أسواق واعدة ومستقرة وكانت تلك المؤشرات تنطبق علي السوق المصرية.

وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية.

توقعات بانخفاض أسعار السلع

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن سعر الدولار انخفض لعدد من الأسباب تتعلق بأن الاحتياطى النقدى كافي لأكثر من 7 أشهر، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر.

وأضاف بدراوي، في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن استمرار انخفاض سعر الدولار سيؤدى إلى تراجع أسعار المشتقات البترولية والبنزين والسولار وتراجع أسعار السلع الإستراتيجية من القمح والسكر والزيت والفول والذرة، بالإضافة إلى الأعلاف التى ستؤدى إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

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