انتخاب هيئة ادارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني الصيني

إنتخاب مجلس الأعمال اللبناني الصيني هيئة إدارية جديدة له، بوجود أعضاء الهيئة العامة ونتجت بفوز الأسماء التالية: الرئيس : د. علي المصري، الأمين العام : الأستاذة سلام المولى، نائب الرئيس : السيد ابراهيم المصري، المنسق العام : جورج كرياكوس، أمين الصندوق : عبير حيدر، ممثل المجلس تجاه الحكومة : جهاد الكوسا.
كما وتم تعيين في الأقسام التالية : العلاقات العامة : ربيكا سليمان - الأستاذه نادين فرحات، العلاقات الخارجية : د. بيتر شعيا - السيد درويش زهران - د. ماهر سلوم، مستشار العلاقات الدولية - د. محمد قصب - دانيا المصري، مستشار سياحي : سعادة القنصل د. محمد فقية، مستشار صناعي : د. واصف الخطيب، مستشار قانوني : المحامي جانو حداد، مستشار قانوني : المحامي جهاد ذبيان، يعمل بهذه الإنتخابات والتعيينات من تاريخ نشرها لمدة سنة .
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