انتخاب هيئة ادارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني الصيني

إنتخاب مجلس الأعمال ال​لبنان​ي الصيني هيئة إدارية جديدة له، بوجود أعضاء الهيئة العامة ونتجت بفوز الأسماء التالية: الرئيس : د. ​علي المصري​، الأمين العام : الأستاذة سلام المولى، نائب الرئيس : السيد ​ابراهيم المصري​، المنسق العام : جورج كرياكوس، أمين الصندوق : عبير حيدر، ممثل المجلس تجاه ​الحكومة​ : جهاد الكوسا.

كما وتم تعيين في الأقسام التالية : العلاقات العامة : ربيكا سليمان - الأستاذه نادين فرحات، العلاقات الخارجية : د. بيتر شعيا - السيد درويش زهران - د. ماهر سلوم، مستشار العلاقات الدولية - د. محمد قصب - دانيا المصري، مستشار سياحي : سعادة القنصل د. محمد فقية، مستشار صناعي : د. واصف الخطيب، مستشار قانوني : المحامي جانو حداد، مستشار قانوني : المحامي ​جهاد ذبيان​، يعمل بهذه الإنتخابات والتعيينات من تاريخ نشرها لمدة سنة .