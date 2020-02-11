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انتخاب هيئة ادارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني الصيني

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إنتخاب مجلس الأعمال ال​لبنان​ي الصيني هيئة إدارية جديدة له، بوجود أعضاء الهيئة العامة ونتجت بفوز الأسماء التالية: الرئيس : د. ​علي المصري​، الأمين العام : الأستاذة سلام المولى، نائب الرئيس : السيد ​ابراهيم المصري​، المنسق العام : جورج كرياكوس، أمين الصندوق : عبير حيدر، ممثل المجلس تجاه ​الحكومة​ : جهاد الكوسا.

كما وتم تعيين في الأقسام التالية : العلاقات العامة : ربيكا سليمان - الأستاذه نادين فرحات، العلاقات الخارجية : د. بيتر شعيا - السيد درويش زهران - د. ماهر سلوم، مستشار العلاقات الدولية - د. محمد قصب - دانيا المصري، مستشار سياحي : سعادة القنصل د. محمد فقية، مستشار صناعي : د. واصف الخطيب، مستشار قانوني : المحامي جانو حداد، مستشار قانوني : المحامي ​جهاد ذبيان​، يعمل بهذه الإنتخابات والتعيينات من تاريخ نشرها لمدة سنة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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