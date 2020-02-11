كنعان: سنبقى ضد الفوضى بمعزل عن موقعنا السياسي

أعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "بين منطقي ​الدولة​ واللادولة كنا وفي اصعب الظروف في فترة الاحتلال ضد الفوضى وسنبقى اليوم بمعزل عن موقعنا السياسي نناضل من اجل هذا المبدأ".

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