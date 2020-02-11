اسود: ميشال معوض ناسي ذاكرتو على باب المجلس

أعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​ميشال معوض​ ناسي ذاكرتو على باب المجلس ضد كل شي و كان مع كل شي من اول يوم من ​الطائف​ ووالده المرحوم و بعده ٢٠٠٥ من خلال الست والدته و آخرها اليوم بشخصو الكريم ما بيجي على المجلس خوفا من إعطاء فرصة للنصاب و بيجي ينظر".

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