عدوان: لن نعطي الحكومة الثقة وسننظر إلى أعمالها

توجه عضو تكتل ​الجمهورية القوية​، النائب ​جورج عدوان​، الى رئيس ال​حكومة​ حسان دياب، في بداية تلاوته لكلمته في جلسة إعطاء الثقة للحكومة، مشيرا الى "أنك فوت فرصة كبيرة على الوطن والمؤسسات وعلى شخصك، هذه الفرصة هي من المرات القليلة التي كان فيها اللبنانيين وكل القوى ملزمين بالقبول بحكومة مستقلين ومع الأسف بدأ المسؤولين يماطلون حتى جعلوك ترضخ بحكومة صنفها الرأي العام أنها حكومة محاصصة".

ولفت عدوان الى أن "الناس اليوم "طالع دينن منا" ومن نفس الكلام الذي نعيده منذ سنوات وسنوات، الناس تريد ان تعلم كيف عليها التصرف مع البنوك و​الدواء​ والاستيراد". وقال : "علينا مصارحة الناس وقول الحقيقة مع التمييز بين الخطأ والصح بشكل هادف ومنطقي وليصل الى قلوب وعقل الناس".

ورأى عدوان ان "هناك فرصة لتحقيق استقلالية القضاء"، متوجها لوزيرة العدل ماري كلود نجم بالقول "انت تقولين أنك لن تتدخلي بالتشكيلات القضائية، بالعكس يجب أن تتدخلي لتمنعي أحدا من التدخل، لأن القضاة أمام امتحان، وفشلوا واول فشل لهم تحدثت عنه الصحف التي ذكرت أنه هناك قضاة استفادوا من قروض مدعومة، وبعضهم ياخد تنكات بنزين من القوى العسكرية ولديهم مرافقة عسكرية من بعض الأجهزة، ومجلس القضاء اليوم امام مسؤولية كبيرة ليعلم ما المعايير التي عاساسها سوف يقوم يتشكيلاته".



وذكر عدوان "أننا منكبون على قانون استقلالية القضاء، وسوف ننجزه بأقرب وقت، وهو غير كاف، و"محدا يقنعنا" ان الاصلاحات بانتظار التشريعات والقوانين الجديدة، فالمشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تنفيذها".