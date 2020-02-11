الصمد: ان حكومة مقنعة من مستشارين لا يعوّل عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات

رأى النائب ​جهاد الصمد​ في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ في ​مجلس النواب​ إلى ان "

شر البليّة يكمن ان رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ قد صدّق مزحة حكومة اختصاصين مستقلين وهو يتعامل مع الوزراء كأنه هو من زكّاهم وعينهم متغافلا عن دور عرّابي هذه الحكومة"، متوجها إلى دياب قائلا: "أنت حرّ في تصديق ما تريد لكن لست حرا في تضليل رأي الناس لتثبت أنك رجل المرحلة، ونحن نتأمل منك والتزاما بمبدأ الشفافية ان تصارحنا كيف تألفت هذه الحكومة".

وسأل "هل من باب المصادفة ان يكون أكثر من نصف اعضاء هذه الحكومة من التابعية الأميركية أو 4 من وزارئها من قضاء واحد، وهل لا يحق لنا ان نعلم من هم الوزراء الذين يملكون جنسية ثانية ؟".

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كما سأل "لماذا لم يعلن لنا السادة الوزراء عن اكتسابهم جنسية أخرى، ألا يعلم دياب ان سفيرنا في ​واشنطن​ تنازل عن جنسيته الأميركية التزاما بالقوانين؟".

ولفت إلى انه "قد تكون أعداد المواطنين في الشارع قد تراجعت لكن غضب الشارع يتفاقم ويتعاظم، والحاجة هي أشد أنواع ​العنف​". وأضاف "لا أريد ان اناقش البيان الوزاري لأنها لم تكن يوما التزاما تحاسب على اساسه الحكومات، ولا فائدة من نقاش أي بيان وزاري والحكومة في واد والشعب يحاصرنا لمنعنا من حضور ​جلسة الثقة​".

واعتبر ان "حكومة مقنّعة من مستشارين لا يعوّل عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات، كما ان حكومة لا تنوي اقالة حاكم ​مصرف لبنان​ ومحاسبته لا يعول عليها ولا يمكنها مواجهة التحديات". وأعلن "حجب الثقة عن حكومة المستشارين المقنعة".