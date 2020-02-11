الصحة العالمية: إذا تحول الفيروس إلى وباء ستكون عواقبه أشد من الإرهاب

رأت منظمة الصحة العالمية انه "إذا تحول فيروس كورونا إلى وباء ستكون عواقبه أشد من الإرهاب".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أعلن ان "أعمال الوقاية والسيطرة على فيروس كورونا الجديد تحقق نتائج إيجابية، وستكون الصين أكثر ازدهارا بعد الانتصار في المعركة ضد الفيروس".
وأعلنت السلطات الصينية أن فيروس كورونا المستجد أدى حتى اليوم إلى وفاة 1016 شخصاً في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.
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