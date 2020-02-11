الجيش السوري: الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري

أكدت ​القيادة​ العامة للجيش السوري أن "الاعتداءات التركية لن تفلح في حماية ​الإرهاب​ التكفيري المسلح ولن تثني ​الجيش السوري​ عن متابعة أعماله القتالية في ​محافظة إدلب​ وغرب حلب وجنوبها لتطهيرها من رجس الإرهاب المسلح بمختلف مسمياته، وإعادة ​الأمن​ والاستقرار إلى جميع المناطق على امتداد الجغرافيا السورية”.

وأوضحت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها أن "النظام التركي يستمر بتصعيد أعماله العدوانية وخروقاته العسكرية للجغرافيا السورية بما يناقض القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول المستقلة، وذلك في محاولة منه لوقف تقدم الجيش السوري ومنع انهيار التنظيمات الإرهابية المسلحة، المصنفة على لائحة الإرهاب الدولي، في إدلب وغرب حلب".

ولفت البيان إلى أن “النظام التركي عمد إلى زج حشود عسكرية جديدة وتصعيد عدوانه بشكل مكثف من خلال استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين ونقاط تمركز الوحدات العسكرية بالقذائف الصاروخية، بغية مساعدة الإرهابيين على الاستمرار بالسيطرة على الأرض واتخاذ السكان المدنيين رهائن ودروعاً بشرية"

وشددت القيادة العامة للجيش السوري على "الإستمرار بتنفيذ المهام الدستورية والوطنية، والإستعداد للرد على اعتداءات قوات المحتل التركي، والقيام بواجب الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين على جغرافية ​الدولة السورية​".