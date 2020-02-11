السيسي: نتطلع لمزيد من العمل مع شركة "بريتيش بتروليوم" بشرق البحر المتوسط

أعرب الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، عن "تطلع بلاده للمزيد من التعاون مع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، مما يساهم في تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج ​الطاقة​ في شرق المتوسط"، موضحاً ان "هناك حجم أنشطة واستثمارات كبيرة للشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف وإنتاج ​الغاز​ والبترول مما دعم هذا القطاع بشكل محوري".

ولفت السيسي الى "الأولية المتقدمة التي تنتهجها ​الدولة​ تجاه مشاركة ​القطاع الخاص​ في مجال الطاقة، لما لذلك من مردود وقيمة هامة في هذا القطاع".