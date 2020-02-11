أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "تطلع بلاده للمزيد من التعاون مع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، مما يساهم في تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة في شرق المتوسط"، موضحاً ان "هناك حجم أنشطة واستثمارات كبيرة للشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول مما دعم هذا القطاع بشكل محوري".
ولفت السيسي الى "الأولية المتقدمة التي تنتهجها الدولة تجاه مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة، لما لذلك من مردود وقيمة هامة في هذا القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: نتطلع لمزيد من العمل مع شركة "بريتيش بتروليوم" بشرق البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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