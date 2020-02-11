غوتيريس: الأمم المتحدة ملتزمة بالسلام العادل بين فلسطين وسرائيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول خطة ​السلام​ الأميركية أن "​الأمم المتحدة​ ملتزمة بالسلام العادل والشامل بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين". إضغط للمزيد

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