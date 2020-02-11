المبعوث الأممي للشرق الأوسط:لمقترحات تحقق السلام بين الفلسطنيين والاسرائيليين

أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية ​السلام​ في الشرق الأوسط،​نيكولاي ميلادينوف​، أن "الخطوات الأحادية سيكون لها آثار سلبية عبر المنطقة"، مشيرا الى أن "​اسرائيل​ تعهدت أحاديا بضم مستوطنات الضفة بعد اعلان الخطة الاميركية".

واعتبر ميلادينوف، في جلسة عقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، أنه "يجب أن نستمع الى مقترحات تحقق السلام بين الفلسطنيين والاسرائيليين".