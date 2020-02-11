أعلن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط،نيكولاي ميلادينوف، أن "الخطوات الأحادية سيكون لها آثار سلبية عبر المنطقة"، مشيرا الى أن "اسرائيل تعهدت أحاديا بضم مستوطنات الضفة بعد اعلان الخطة الاميركية".
واعتبر ميلادينوف، في جلسة عقدها مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، أنه "يجب أن نستمع الى مقترحات تحقق السلام بين الفلسطنيين والاسرائيليين".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي للشرق الأوسط:لمقترحات تحقق السلام بين الفلسطنيين والاسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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