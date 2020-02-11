الرئيس الصيني: أعمال الوقاية والسيطرة على فيروس كورونا نتائجها إيجابية

أعلن الرئيس ​الصين​ي ​شي جين بينغ​، ان "أعمال الوقاية والسيطرة على ​فيروس كورونا​ الجديد تحقق نتائج إيجابية، وستكون الصين أكثر ازدهارا بعد الانتصار في المعركة ضد الفيروس".

هذا وأعلنت ​السلطات الصينية​ أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصاً في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.