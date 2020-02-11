مقتل 17 مسلحا في هجوم للقوات المصرية شمالي سيناء

تمكنت ​قوات الأمن المصرية​ من ​القضاء​ على 17 إرهابيا ب​العريش​ في عملية أمنية لملاحقة المتورطين في هجمات استهدفت ​القوات المسلحة​ و​الشرطة​.

وأشارت ​وزارة الداخلية المصرية​، إلى أن "معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني، حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات ب​شمال سيناء​، واتخاذها وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

ولفتت الداخلية المصرية إلى أنه "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع 11 عنصر وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة، بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة، وتم تتبع المجموعة وحصارها والتعامل معها، مما أسفر عن مقتل 6 آخرين، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وأحزمة ناسفة".