تمكنت قوات الأمن المصرية من القضاء على 17 إرهابيا بالعريش في عملية أمنية لملاحقة المتورطين في هجمات استهدفت القوات المسلحة والشرطة.
وأشارت وزارة الداخلية المصرية، إلى أن "معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني، حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة بمنطقة العبيدات بشمال سيناء، واتخاذها وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".
ولفتت الداخلية المصرية إلى أنه "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع 11 عنصر وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة، بينما تمكن البعض الأخر من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة، وتم تتبع المجموعة وحصارها والتعامل معها، مما أسفر عن مقتل 6 آخرين، عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وأحزمة ناسفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 17 مسلحا في هجوم للقوات المصرية شمالي سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.