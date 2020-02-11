منظمة الصحة العالمية: هناك فرصة حقيقية لوقف انتشار كورونا

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جنيف: اعتبرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن هناك "فرصة حقيقية لوقف" انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "إذا استثمرنا الآن...فسيكون أمامنا فرصة حقيقية لوقف الوباء"، وذلك خلال مؤتمر صحافي لمناسبة اجتماع في جنيف حول الفيروس الجديد ضمّ نحو 400 خبير.
من جانبه، قال المستشار الطبي للحكومة الصينية تشونغ نانشان، الثلاثاء، إن انتشار فيروس كورونا سيبلغ ذروته في البلاد شهر فبراير الجاري، وربما ينتهي بحلول أبريل المقبل، وذلك في أحدث تقييم للمرض الذي هز العالم.
وبكى خبير الأوبئة تشونغ (83 عاما)، الذي اشتهر بمكافحة "سارس" في 2003، خلال مقابلة مع "رويترز" على الطبيب لي ونليانغ الذي توفي الأسبوع الماضي، بعد أن تعرض للتوبيخ لإطلاقه جرس الإنذار من انتشار "كورونا".
لكنه أبدى تفاؤله بأن وتيرة انتشار الفيروس الجديد ستتباطأ قريبا، مع تراجع أعداد الحالات الجديدة في بعض المناطق.
وقال تشونغ إن الذروة ستحدث في منتصف فبراير أو أواخره، يعقبها استقرار ثم تراجع، وذلك بناء على التوقعات وفق نموذج رياضي والأحداث الأخيرة والتحركات الحكومية.
وقال في مستشفى تديره جامعة غوانغتشو الطبية حيث يعالج 11 مصابا بالفيروس: "آمل أن ينتهي هذا التفشي أو هذا الحدث خلال أبريل".
وقال تشونغ: "نحن لا نعلم ما السبب في أنه شديد العدوى وتلك مشكلة كبرى". وأضاف أن هناك تراجعاً تدريجياً في حالات الإصابة الجديدة في إقليم غوانغدونغ الجنوبي، وفي تشجيانغ وغيرهما، وقال: "هذه أنباء طيبة بالنسبة لنا".
وأشاد المسؤول بقرار الحكومة عزل مدينة ووهان مركز انتشار الفيروس، التي قال إنها فقدت السيطرة على الفيروس في مرحلة مبكرة.
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