شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون لـ"الحكومة": سعر كيلو اللحمة فى القاهرة وصل لـ160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، من أزمة قادمة للحوم لاسيما مع عزوف الفلاحين عن تربية الماشية لاسيما مع التحديات الصعبة التى يواجهونها، مثل ارتفاع أسعار الاعلاف.

وقال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "أخشى من أزمة لحوم قادمة، لاسيما بعد عزوف الكثير من المربيين عن تربية الماشية خاصة أن سعر الاعلاف تكلف 40 إلى 50 جنيها يوميا للماشية الواحدة"

وطالب أبو المجد، وزير الزراعة بمنظومة واضحة لمواجهة عزوف المربيين والوقوف على المشاكل التى تواجههم للتصدى لها، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الاعلاف.

من جانبه قال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب، أن الفلاح والمربى بدأ يعزف عن تربية الماشية، لاسيما وأن سعر طن العلف وصل إلى 4700 للطن الواحد، متسائلا عن سبب عدم قيام الحكومة بإنشاء مصانع لتصنيع الاعلاف.

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وأضاف الجوهرى، أن بالرغم من أن سعر الماشية انخفض لكن اللحوم لا تزال مرتفعة فكيلو اللحمة السودانى يصل لـ85 جنيها وكيلو اللحمة البلدى فى زفتى تقدر بنحو 110 جنيهات، أما تباع فى القاهرة بـ160 جنيها، مشددًا على ضرورة العودة إلى تسمين البتلو؟.

كذلك أشار النائب محمود رشاد حبيب، إلى التراجع الملحوظ فى تربية الماشية أو الدواجن، بسبب زيادة تكلفة التربية مع دعم الحكومة للمربى، مشددًا على أهمية اتخاذ وزارة الزراعة زمام المبادرة بالتنسيق مع معهد البحوث الحيوانى، لوضع سياسية لسد الفجوة فى هذا القطاع وتفعيل دور التعاونيات.

ونوه حبيب بأن تهميش دور الطبيب البيطرى أحد اسباب النقص فى الماشية، وكذلك زيادة أسعار التحصينات مما يؤدى إلى تفشى الأمراض.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، مناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.